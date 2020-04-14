على الرغم من إجراءات “قسد” الاحترازية.. عمليات التهريب نحو مناطق نفوذ قوات النظام تتواصل شرق دير الزور وسط استياء شعبي كبير تخوفاً من “الكورونا”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليات التهريب تتواصل من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية نحو مناطق نفوذ “النظام السوري” في دير الزور، عبر المعابر النهرية التي تصل بين بلدة الشحيل الخاضعة لسيطرة قسد وبلدة بقرص الخاضعة لسيطرة قوات النظام، يأتي ذلك على الرغم من الإجراءات المتخذة من قبل قسد لمنع التهريب وخاصة مع تفشي وباء كورونا في مناطق نفوذ قوات النظام، وقالت مصادر المرصد السوري، أن الأمر شكل استياءًا كبيراً لدى الأهالي من احتمالية نقل الفيروس إلى مناطق قسد.

عدسة المرصد السوري بدورها رصدت بالصوت والصورة عمليات التهريب المتواصلة، حيث يظهر الشريط المصور نقل “الاسمنت” من مناطق النظام السوري نحو مناطق قسد عبر العبارات المائية، بالإضافة لوجود شاحنات تستعد لنقل “الشعير” إلى مناطق قوات النظام.

عدسة المرصد السوري ترصد استمرار عمليات التهريب بين مناطق قسد وقوات النظام بدير الزور عبر معابر مائية تربط بين الشحيل وبقرص