مجهولون يفجرون مدرسة تعتزم “قسد” اتخاذها مقرا لها في ريف دير الزور الشرقي

فجر مجهولون يعتقد أنهم من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” مدرسة كانت قوات سوريا الديمقراطية تعتزم اتخاذها مقرا لها، في قرية الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

واعتقلت قوى الأمن العام التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم، 10 أشخاص في بلدة الباغوز، بتهمة التعامل مع خلايا نائمة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، من بينهم أمير في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بحوذتهم طلقات متفجرة تستعمل للاغتيالات.