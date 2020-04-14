استمرارا للاستجابة الصحية الطارئة.. منظمة الصحة العالمية تنقل مساعدات طبية إلى مناطق شمال وشرق سورية 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول طائرة تحمل معدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى مناطق نفوذ النظام في القامشلي لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

⁧⁨وقدمت منظمة الصحة العالمية 20 طنا من الشحنات الطبية إلى مدينة القامشلي، كجزء من الاستجابة لمواجهة انتشار “كورونا” في مناطق شمال وشرق سورية وتحتوي الشحنة أكثر من ثمانية آلاف من المستلزمات الطبية كالحاضنات وأجهزة التنفس الاصطناعية ومعدات حماية شخصية أخرى.

وكان المرصد السوري رصد في العاشر من الشهر الجاري، استياءًا شعبياً كبيراً في مدينة الحسكة على خلفية وصول جندي “مسرح” من قوات النظام إلى منطقته في المدينة قادماً من مناطق نفوذ النظام السوري دون إخضاعه لحجراً صحياً لمدة 14 يوماً.