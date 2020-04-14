جرحى في اشتباكات عناصر الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب

14 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بين فصائل تتبع لـ”الجيش الوطني” في ناحية جنديرس في منطقة عفرين شمال حلب، ما تسبب بوقوع جرحى من الطرفين.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 أبريل/نيسان، أن القوات التركية وضعت “العلم التركي” مكان النصب الحجري لـ”عبد الله أوجلان” زعيم “حزب العمال الكردستاني”، في السفح الجنوبي لجبل دارمق بريف عفرين الشمالي، بعد أن كانت قد دمرته الطائرات التركية إبان العملية العسكرية “غصن الزيتون”، وذلك مطلع شباط/فبراير من العام 2018.
وكان فصيل “السلطان مراد”، المنضوي ضمن “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، وضع صورة في حزيران 2018، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وخلفه العلم التركي، بدلًا من صورة أوجلان، وكتب في أسفلها “تقدمة فرقة السلطان مراد”.

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