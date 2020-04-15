تمهيداً لتسيير دورية مشتركة مع الروس.. القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انتشاراً مكثفاً للقوات التركية على اتستراد حلب – اللاذقية الدولي بالقرب من بلدة النيرب في ريف إدلب الشرقي، حيث جرى استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة من آليات وجنود، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع تركية في أجواء المنطقة منذ ما بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وحتى اللحظة، وقالت مصادر المرصد السوري أن الاستنفار التركي يأتي تمهيداً لمحاولة تسيير دورية مشتركة برفقة القوات الروسية على اتستراد الـ “M4″، في الوقت ذاته رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توافد كبير للمواطنين إلى منطقة الاعتصام “اعتصام الكرامة” الرافض للاتفاق الروسي – التركي حول إدلب.

وكان المرصد السوري نشر في الـ13 من الشهر الجاري، أن قوة كبيرة من “القوات التركية” عمدت صباح اليوم الاثنين إلى اقتحام نقطة متقدمة للمعتصمين على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن عشرات الجنود الأتراك اقتحموا صباح اليوم نقطة اعتصام للمدنيين الرافضين للاتفاق الروسي – التركي، وقاموا بهدم الخيام وتشكيل جدار بشري أمام المعتصمين كما تعرضوا بالضرب لبعضهم، كما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة، ومن الملفت عدم تواجد أي فصيل برفقة القوات التركية خلال اقتحامها، يذكر أن نقطة الاعتصام تلك مستحدثة تقع على مقربة من قرية ترنبة شرق إدلب، جرى إنشاءها قبل أيام قليلة