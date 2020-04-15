استشهاد مدني في انفجار لغم من مخلفات الحرب بريف إدلب الشرقي

15 أبريل,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مدني من أبناء بلدة تفتناز بريف إدلب الشرقي، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات العمليات العسكرية في البلدة. وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 268 بينهم 65 مواطنة و77طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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