وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يدخل يومه الـ41 بهدوء حذر وتوقف متواصل للقصف الجوي

15 أبريل,2020
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دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 41 على التوالي، بهدوء حذر يسود عموم المنطقة، وسط توقف متواصل للقصف الجوي منذ دخول الاتفاق الروسي – التركي حيز التنفيذ، فيما تشهد المنطقة خروقات متجددة بشكل يومي على جبهات عدة، لاسيما تلك التي في جبل الزاوية ومناطق أخرى بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد صباح أمس الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كنصفرة ومحيط البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

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