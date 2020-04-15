عملية اغتيال جديدة تشهدها محافظة درعا عبر مقتل عنصر من “المخابرات الجوية” برصاص مجهولين

15 أبريل,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة شهدتها محافظة درعا في ظل الفلتان الأمني المتفشي هناك، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى اغتيال أحد عناصر “المخابرات الجوية” التابعة لقوات النظام وذلك عبر إطلاق النار عليه على طريق عين ذكر – نافعة بريف درعا الغربي.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 399، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 236، وهم: 50 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 123 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و42 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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