مقتل قيادي في “الجبهة الوطنية للتحرير” برفقة مقاتل جراء قصف صاروخي لقوات النظام جنوب إدلب

15 أبريل,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل قيادي في “الجبهة الوطنية للتحرير” برفقة مقاتل آخر جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على محور معربليت بمنطقة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، وكان المرصد السوري نشر قبل قليل، أنه دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 41 على التوالي، بهدوء حذر يسود عموم المنطقة، وسط توقف متواصل للقصف الجوي منذ دخول الاتفاق الروسي – التركي حيز التنفيذ، فيما تشهد المنطقة خروقات متجددة بشكل يومي على جبهات عدة، لاسيما تلك التي في جبل الزاوية ومناطق أخرى بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد صباح أمس الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كنصفرة ومحيط البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

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