“بالصوت والصورة”.. مقاتلون جهاديون يتوعدون الجنود الأتراك بقطع رؤوسهم عند اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان، على نسخة من شريط مصور، يظهر فيه عناصر من “مجموعات جهادية”، وهم يقفون بالقرب من الجنود الأتراك على طريق الـ “M4″ حلب – اللاذقية الدولي، من جهة بلدة النيرب شرق إدلب، وتحدث أحد العناصر موجهاً كلامه بطريقة ساخرة إلى الجنود الأتراك قائلاً ” نحن نحبكم وبإذن الله عز وجل سنضع رؤوسكم هنا على الطريق لن نأخذها معنا لا تخافوا” ويتابع العناصر استهزائهم بالجنود الأتراك عبر مصطلحات “عسكرية” متعارفة لدى السوريين بالإضافة لشتمهم باللغة التركية في نهاية الشريط المصور.

وكان المرصد السوري نشر في الـ13 من الشهر الجاري، أن قوة كبيرة من “القوات التركية” عمدت صباح اليوم الاثنين إلى اقتحام نقطة متقدمة للمعتصمين على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن عشرات الجنود الأتراك اقتحموا صباح اليوم نقطة اعتصام للمدنيين الرافضين للاتفاق الروسي – التركي، وقاموا بهدم الخيام وتشكيل جدار بشري أمام المعتصمين كما تعرضوا بالضرب لبعضهم، كما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة، ومن الملفت عدم تواجد أي فصيل برفقة القوات التركية خلال اقتحامها، يذكر أن نقطة الاعتصام تلك مستحدثة تقع على مقربة من قرية ترنبة شرق إدلب، جرى إنشاءها قبل أيام قليلة