بعد تورطه مع أشخاص من حزب الله اللبناني بتهريب “المخدرات”.. قيادي في جيش “مغاوير الثورة” يفر رفقة مجموعته من منطقة الـ55 كلم نحو مناطق نفوذ قوات النظام

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قيادي في “مغاوير الثورة” فر رفقة مجموعته المكونة من نحو 18 عنصراً نحو مناطق سيطرة قوات النظام في البادية، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن القيادي (غ.ا) كان في صفوف جيش أحرار العشائر قبل أن ينضم إلى فصيل “مغاوير الثورة” الذي ينشط ضمن ما يعرف بـ “منطقة 55 كم” الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي بالقرب من مخيم الركبان المنسي الواقع عند مثلث الحدود العراقية – السورية – الأردنية.

وعمد القيادي إلى الفرار برفقة عناصره الـ18 بالإضافة لنحو 8 آليات نحو مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية لها في البادية السورية، وقالت مصادر المرصد السوري بأن القيادي متورط بعمليات تهريب “المخدرات” مع أشخاص من حزب الله اللبناني نحو الأراضي الأردنية، وجاءت عملية فراره بعد حملة أمنية مشددة من قبل التحالف للحد من عمليات التهريب وعلى الخصوص المخدرات.