حشودات عسكرية جديدة لـ”الفرقة الرابعة” و”الفرقة 25″ تصل معسكر جورين بريف حماة

15 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حشودات عسكرية جديدة لقوات النظام وصلت معسكر جورين في ريف حماة الشمالي الغربي، ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، التعزيزات العسكرية تضم عدد كبير من المجنزرات والآليات الثقيلة التابعة لـ”الفرقة الرابعة” و “الفرقة 25″، تزامنا مع ذلك رصد “المرصد السوري” تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”.

وجدير بالذكر أن معسكر جورين الواقع في ريف حماة الشمالي الغربي، يعد مركز إنطلاق لعمليات قوات النظام والروس في حماة وإدلب.

وكان المرصد السوري رصد في الثالث من الشهر الجاري، وصول المزيد من التعزيزات العسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران الموالية لها إلى جبهات إدلب. وتركزت التعزيزات العسكرية على عدة محاور منها: كفرنبل وحزارين والفطيرة ومحاور أُخرى في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

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