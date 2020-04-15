طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عسكرية عند الحدود السورية – اللبنانية بريف دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بعد ظهر اليوم الأربعاء سيارة جيب عسكرية عند معبر جديد يابوس الواقع عند الحدود السورية – اللبنانية، حيث جرى استهداف السيارة بصاروخين، ما أدى لأضرار جسيمة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها، فيما يرجح أن السيارة تابعة لحزب الله اللبناني.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 31 مارس، أن طائرة شحن تنقلت بين مطاري الشعيرات والتيفور قبيل تنفيذ الضربات الإسرائيلية.

وكان “المرصد السوري” رصد، قصفا نفذته طائرات حربية إسرائيلية كانت تحلق في أجواء لبنان، حيث استهدفت مطار الشعيرات في حمص ومواقع الميليشيات الإيرانية في ريف حمص بأكثر من ٨ صواريخ، فيما سمع دوي انفجارات ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي لتلك الضربات