جرحى جراء اشتباكات بين مسلحين من أحد العشائر و”الشرطة” الموالية لتركيا في جرابلس شمال شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة اندلعت بين مسلحين من عشيرة “الجيسات” من جهة، والشرطة الموالية لتركيا من جهة أُخرى، وذلك في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الشرقي، وسط معلومات عن وقوع جرحى من كلا الطرفين، دون معرفة أسباب الاشتباك حتى اللحظة.

ورصد “المرصد السوري” يوم أمس، اشتباكات بين فصائل تتبع لـ”الجيش الوطني” في ناحية جنديرس في منطقة عفرين شمال حلب، ما تسبب بوقوع جرحى من الطرفين.