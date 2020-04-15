مسلحون مجهولون يغتالون متعاونا مع الأفرع الأمنية و”حزب الله” اللبناني

15 أبريل,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون، اليوم، أحد الأشخاص المتعاونين مع الأفرع الأمنية ويجند شبانا لصالح “حزب الله” اللبناني، في بلدة تسيل بريف درعا.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 400، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 237، وهم: 50 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 124 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و42 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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