المرصد السوري لحقوق الانسان: الطيران الإسرائيلي يستهدف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية تابعة لحزب الله اللبناني

15 أبريل,2020
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استهدف انفجار فجر اليوم الأربعاء موكباً لميليشيا حزب الله في بلدة جديدة يابوس (ريف دمشق) الحدودية مع لبنان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عسكرية عند الحدود السورية اللبنانية بريف دمشق، مرجّحاً “أن السيارة تابعة لحزب الله اللبناني”.

وأوضح المرصد أن السيارة تم استهدافها بصاروخين ما أدى لأضرار جسيمة، مضيفاً أنه “لم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها”.

 

 

 

المصدر: تموز نت

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