المرصد السوري لحقوق الانسان: طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة على الحدود اللبنانية – السورية

استهدف انفجار فجر اليوم الأربعاء موكباً لميليشيا حزب الله في بلدة جديدة يابوس (ريف دمشق) الحدودية مع لبنان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عسكرية عند الحدود السورية اللبنانية بريف دمشق، مرجّحاً “أن السيارة تابعة لحزب الله اللبناني”.

وأوضح المرصد أن السيارة تم استهدافها بصاروخين ما أدى لأضرار جسيمة، مضيفاً أنه “لم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها”.

المصدر: العربي برس