تزامنا مع الاشتباكات في جبل الزاوية.. قوات النظام تقصف قرى ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، على محور بلدة البارة بجبل الزاوية، تزامنا مع قصف مدفعي متبادل استهدف مناطق السيطرة، حيث قصفت قوات النظام محيط بلدة البارة وقرية فليفل ومحاور بلدة حزارين في ريف إدلب، فيما قصفت الفصائل تجمعات قوات النظام في ريف إدلب ردا على الخروقات المتكررة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للفرقة الرابعة والفرقة 25 التابعتين لقوات النظام إلى معسكر جورين في ريف حماة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل قيادي في “الجبهة الوطنية للتحرير” برفقة مقاتل آخر جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على محور معربليت بمنطقة أريحا في ريف إدلب الجنوبي.

وتشهد المنطقة خروقات متجددة بشكل يومي على جبهات عدة، لا سيما تلك التي في جبل الزاوية ومناطق أخرى بريف إدلب الجنوبي، فيما لا يزال القصف الجوي متوقفا لليوم 41 على التوالي منذ دخول الاتفاق الروسي – التركي حيز التنفيذ.