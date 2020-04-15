استمرار التوتر في مدينة جرابلس.. ومقتل وإصابة 5 مواطنين حصيلة الاقتتال المسلح 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل مواطن أثناء الاشتباكات اليوم في مدينة جرابلس، فيما أصيب 4 آخرين، جراء سقوط قذيفة هاون في سوق المدينة، نتيجة الاشتباكات بين عناصر الشرطة الموالية لتركيا وعائلة في مدينة جرابلس شمال شرق حلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاقتتال بسبب شجار بين شرطي مرور من عائلة الجوبات مع شخص من عائلة الصوانات، ليتطور إلى تدخل عشائري وفصائلي، فيما لا يزال التوتر مستمرا في المدينة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة اندلعت بين مسلحين من عشيرة “الجيسات” من جهة، والشرطة الموالية لتركيا من جهة أُخرى، وذلك في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 أبريل، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بالقرب من أحد المخيمات، بين عائلات في مدينة جرابلس، إثر اعتداء مجموعة شبان من مدينة جرابلس بالأسلحة البيضاء على آخرين من دير الزور، في حين رد شبان من دير الزور بإطلاق الرصاص من أسلحتهم الرشاشة، ما تسبب بوقوع إصابات.

وشهدت المدينة توترا بين أهالي جرابلس من طرف، وعائلات من دير الزور من طرف آخر.