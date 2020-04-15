في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور.. عناصر التنظيم يصادرون التبغ ويحرقونه في قرية “غريبة الشرقية”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجموعة من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يستقلون دراجاتهم النارية تجولوا في قرية غريبة الشرقية في ريف دير الزور، ظهر اليوم، وصادروا كميات كبيرة من التبغ وأحرقوه قبل أن يغادروا القرية إلى البادية الشمالية الشرقية لدير الزور.

واعتقلت قوى الأمن العام التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في 14 أبريل/نيسان، 10 أشخاص في بلدة الباغوز، بتهمة التعامل مع خلايا نائمة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، من بينهم أمير في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بحوذتهم طلقات متفجرة تستعمل للاغتيالات.