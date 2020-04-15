عناصر التنظيم يهاجمون “محطة العطالة” بالقرب من حقل الغاز “كونيكو”.. وقوات “التحالف الدولي” تستهدفهم

شن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” مساء اليوم، هجوما على محطة العطالة شمال شرق مدينة دير الزور، وأطلقت قوات “التحالف الدولي” المتواجدة حقل الغاز “كونيكو” وحقل الجفرة قنابل ضوئية في سماء المنطقة، واستهدفت المهاجمين بالمدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

واعتقلت قوى الأمن العام التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في 14 أبريل/نيسان، 10 أشخاص في بلدة الباغوز، بتهمة التعامل مع خلايا نائمة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، من بينهم أمير في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بحوذتهم طلقات متفجرة تستعمل للاغتيالات.