عشرت الآليات العسكرية الروسية تتجه من منبج إلى عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، رتلاً عسكرياً كبيراً تابع للقوات الروسية، اتجه من منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، نحو منطقة عين العرب (كوباني) بالريف ذاته، حيث يضم الرتل عشرات الآليات العسكرية، وسط تحليق لمروحية روسية على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد في السادس من شهر أبريل/نيسان الجاري، تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة ضمن منطقة “شرق الفرات، حيث انطلقت الدورية المشتركة من قرية آشمة بريف مدينة عين العرب (كوباني) وجابت قرى واقعة غرب المدينة، حيث تعد هذه أول دورية بين الطرفين في المنطقة هناك خلال الشهر الجاري