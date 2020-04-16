قوات النظام تواصل قصفها على مناطق بريف إدلب الجنوبي.. وطائرة استطلاع روسية تحلق في أجواء المدينة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحليق متواصل لطائرة استطلاع روسية في أجواء مدينة إدلب وريفها الشرقي، منذ فجر اليوم الخميس وحتى اللحظة، في حين واصلت قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، قصفها الصاروخي على مناطق في البارة وفطيرة في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت الفصائل بعدة قذائف أماكن في مدينة معرة النعمان الخاضعة لسيطرة قوات النظام، تأتي الخروقات تلك مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ42 على التوالي

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، على محور بلدة البارة بجبل الزاوية، تزامنا مع قصف مدفعي متبادل استهدف مناطق السيطرة، حيث قصفت قوات النظام محيط بلدة البارة وقرية فليفل ومحاور بلدة حزارين في ريف إدلب، فيما قصفت الفصائل تجمعات قوات النظام في ريف إدلب ردا على الخروقات المتكررة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.