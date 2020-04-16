قتلى وجرحى في انفجار استهدف القوات التركية وفصيل موالي لها بريف رأس العين

16 أبريل,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دوي انفجار عنيف ضرب قرية أهراس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ضمن منطقة المناجير التابعة لريف رأس العين (سري كانييه) شمال الحسكة، تبين أنه ناجم عن آلية مفخخة استهدفت القوات التركية وأحد الفصائل الموالية لها، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم جنود أتراك.

وكان المرصد السوري رصد في الخامس من الشهر الجاري، دوى انفجار عنيف في بلدة مبروكة غرب رأس العين، ناتج عن سيارة مفخخة استهدفت حاجزا أمنيا لـ”أحرار الشرقية” الموالي لتركيا، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف العناصر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

16 أبريل,2020

للمرة الأولى منذ تطبيق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.. مقتل وجرح 7 مقاتلين من الفصائل في استهداف جوي لآلية عسكرية بسهل الغاب

16 أبريل,2020

استمرار عملية انتشال الجثث من المقبرة الجماعية المكتشفة شرق الرقة.. والمعلومات الأولية تشير إلى أن الجثث تعود لعناصر “الفرقة 17” الذين أعدمهم تنظيم “الدولة الإسلامية”

16 أبريل,2020

مقتل وجرح 5 عناصر في قوات النظام عقب هجوم مسلح على آلية عسكرية بريف درعا الشرقي

16 أبريل,2020

مقتل نازح من الميادين عقب إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة الشحيل شرق دير الزور