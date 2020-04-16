قتلى وجرحى في انفجار استهدف القوات التركية وفصيل موالي لها بريف رأس العين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دوي انفجار عنيف ضرب قرية أهراس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ضمن منطقة المناجير التابعة لريف رأس العين (سري كانييه) شمال الحسكة، تبين أنه ناجم عن آلية مفخخة استهدفت القوات التركية وأحد الفصائل الموالية لها، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم جنود أتراك.

وكان المرصد السوري رصد في الخامس من الشهر الجاري، دوى انفجار عنيف في بلدة مبروكة غرب رأس العين، ناتج عن سيارة مفخخة استهدفت حاجزا أمنيا لـ”أحرار الشرقية” الموالي لتركيا، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف العناصر.