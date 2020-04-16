عدسة المرصد السوري ترصد الحركة المرورية لمعبر دير بلوط الواصل بين حلب وإدلب بعد إعادة فتحه من قبل هيئة تحرير الشام
عدسة المرصد السوري ترصد الحركة المرورية لمعبر دير بلوط الواصل بين حلب وإدلب بعد إعادة فتحه من قبل هيئة تحرير الشام
عدسة المرصد السوري ترصد الحركة المرورية لمعبر دير بلوط الواصل بين حلب وإدلب بعد إعادة فتحه من قبل هيئة تحرير الشام
Posted by المرصد السوري on Thursday, April 16, 2020
عدسة المرصد السوري ترصد الحركة المرورية لمعبر دير بلوط الواصل بين حلب وإدلب بعد إعادة فتحه من قبل هيئة تحرير الشام
Posted by المرصد السوري on Thursday, April 16, 2020