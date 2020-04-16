عدسة المرصد السوري ترصد الحركة المرورية لمعبر دير بلوط الواصل بين حلب وإدلب بعد إعادة فتحه من قبل هيئة تحرير الشام

16 أبريل,2020
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عدسة المرصد السوري ترصد الحركة المرورية لمعبر دير بلوط الواصل بين حلب وإدلب بعد إعادة فتحه من قبل هيئة تحرير الشام

عدسة المرصد السوري ترصد الحركة المرورية لمعبر دير بلوط الواصل بين حلب وإدلب بعد إعادة فتحه من قبل هيئة تحرير الشام

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, April 16, 2020

عدسة المرصد السوري ترصد الحركة المرورية لمعبر دير بلوط الواصل بين حلب وإدلب بعد إعادة فتحه من قبل هيئة تحرير الشام

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, April 16, 2020

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