للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.. القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني)

16 أبريل,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات الروسية لدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، حيث اتجهت 4 مدرعات روسية ومثلها تركية صباح اليوم الخميس إلى قرى شيران وتل حاجب وهولاقي وقرى أخرى شرق عين العرب، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة، وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، رتلاً عسكرياً كبيراً تابع للقوات الروسية، اتجه من منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، نحو منطقة عين العرب (كوباني) بالريف ذاته، حيث يضم الرتل عشرات الآليات العسكرية، وسط تحليق لمروحية روسية على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد في السادس من شهر أبريل/نيسان الجاري، تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة ضمن منطقة “شرق الفرات، حيث انطلقت الدورية المشتركة من قرية آشمة بريف مدينة عين العرب (كوباني) وجابت قرى واقعة غرب المدينة، حيث تعد هذه أول دورية بين الطرفين في المنطقة هناك خلال الشهر الجاري

 

عدسة المرصد السوري ترصد تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء ريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي

عدسة المرصد السوري ترصد تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء ريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي

عدسة المرصد السوري ترصد تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء ريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, April 16, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

16 أبريل,2020

للمرة الأولى منذ تطبيق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.. مقتل وجرح 7 مقاتلين من الفصائل في استهداف جوي لآلية عسكرية بسهل الغاب

16 أبريل,2020

استمرار عملية انتشال الجثث من المقبرة الجماعية المكتشفة شرق الرقة.. والمعلومات الأولية تشير إلى أن الجثث تعود لعناصر “الفرقة 17” الذين أعدمهم تنظيم “الدولة الإسلامية”

16 أبريل,2020

مقتل وجرح 5 عناصر في قوات النظام عقب هجوم مسلح على آلية عسكرية بريف درعا الشرقي

16 أبريل,2020

مقتل نازح من الميادين عقب إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة الشحيل شرق دير الزور