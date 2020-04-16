حركة عبور مكثفة للمدنيين عقب إعادة افتتاح معبر دير بلوط الواصل بين عفرين وإدلب من قبل هيئة تحرير الشام

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام عمدت إلى إعادة افتتاح معبر دير بلوط أمام حركة المدنيين، حيث يربط المعبر مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، بمناطق نفوذ “هيئة تحرير الشام” والفصائل في محافظة إدلب، وسيكون المعبر متاح اليوم وغداً ذهاباً وإياباً أمام حركة المدنيين، على أن يكون المعبر مفتوح من حلب باتجاه إدلب خلال أيام السبت والاثنين والأربعاء بدءاً من الأسبوع المقبل، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس سيكون مخصص للراغبين بالتوجه من إدلب باتجاه حلب، فيما يوم الجمعة سيكون مغلق، ويشهد المعبر منذ ساعات الصباح الأولى عملية دخول وخروج مكثفة للمدنيين من وإلى إدلب.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن هيئة تحرير الشام عادت لتغلق معبر دير بلوط بوجه المدنيين الراغبين بالعودة من ريف حلب إلى إدلب، حيث يربط المعبر مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، بمناطق نفوذ “هيئة تحرير الشام” والفصائل في محافظة إدلب، وذلك بعد افتتاحه يوم أمس لمدة 24 ساعة، فيما لاتزال عشرات الآليات التي تحمل مئات المدنيين عالقة ضمن الأراضي الزراعية لم تستطع الدخول، في حين عمدت “تحرير الشام” اليوم إلى فتح المعبر بشكل عكسي لمن يود الذهاب من مناطقها نحو مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.

ونشر “المرصد السوري”، أن هيئة تحرير الشام عمدت إلى إعادة فتح معبر دير بلوط الذي يفصل مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، بمناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب أمام حركة المدنيين لمدة يوم واحد فقط، الأمر الذي تسبب بازدحام هائل حيث تصطف مئات السيارات والآليات التي تحمل آلاف المدنيين في انتظار العبور إلى إدلب قادمة من عفرين ومناطق سيطرة الفصائل بحلب، حيث أن العائدين هم من نازحين إدلب إلى ريف حلب جراء العمليات العسكرية لقوات النظام والروس.

عدسة المرصد السوري ترصد الحركة المرورية لمعبر دير بلوط الواصل بين حلب وإدلب بعد إعادة فتحه من قبل هيئة تحرير الشام