مقتل نازح من الميادين عقب إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة الشحيل شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة مدني متأثراً بجراح أصيب بها جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي وذلك يوم أمس الأربعاء، يذكر أن المتوفي نازح من مدينة الميادين إلى الشحيل، ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 483 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 158 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 317 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.