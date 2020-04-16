استمرار عملية انتشال الجثث من المقبرة الجماعية المكتشفة شرق الرقة.. والمعلومات الأولية تشير إلى أن الجثث تعود لعناصر “الفرقة 17” الذين أعدمهم تنظيم “الدولة الإسلامية”

يواصل “فريق الاستجابة الأولية” التابع لـ “مجلس الرقة المدني” استخراج الجثث من المقبرة الجماعية المكتشفة في ريف الرقة الشرقي وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث يواصل الفرق عمله في المقبرة التي جرى اكتشافها في الـ 13 من شهر نيسان/أبريل الجاري في قرية الحمرات شرق الرقة، وقالت مصادر للمرصد السوري أن غالبية الجثث تعود لعناصر من “الفرقة 17” ضمن قوات النظام ممن كان تنظيم “الدولة الإسلامية” قد أعدمهم إبان سيطرته على المنطقة، فيما أكد فريق الطب الشرعي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الجثث تعود لأشخاص تتراوح أعمارهم من الـ25 عام حتى الـ40.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 13 من الشهر الجاري، أن “فريق الاستجابة الأولية” التابع لـ “مجلس الرقة المدني” اكتشف مقبرة جماعية جديدة في محافظة الرقة، حيث جرى العثور على رفات وبقايا نحو 200 جثة في قرية الحمرات بريف الرقة الشرقي، يرجح أن الجثث لمدنيين ومقاتلين قتلوا إبان تواجد تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة هناك، وجاءت عملية اكتشاف المقبرة الجديدة بعد بلاغات كثيرة من قبل أهالي القرية.