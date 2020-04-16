فيروس كورونا: النشأة والتحولات

المبتدأ والنشأة عاملان أساسيان في فهم الظواهر والجوائح والإمراضيات. فهي تزيل المجاهيل الأولية الواجب اكتشافها ووضعها تحت مجهر التحليل العلمي الدقيق، الأمر الذي يفتح أبواب الفهم والمتابعة والبحث. خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلوم التطبيقية والتجارب العلمية الطبية. هذه القاعدة الصحيحة في الأوضاع العادية تصبح أكثر جوهرية عندما يتعلق الأمر بجائحة عنيفة هزت العالم بأكمله.

اعتمدت في هذه الدراسة على ما تم نشره من أبحاث علمية حديثة وقديمة في عدة مجلات ومواقع علمية متخصصة، وتواصلت مع بعض الأطباء الذين خاضوا في بحث هذا الموضوع توخيا لدقة المعلومة، توخيت أن أكتب الاسم العلمي ليسهل على المهتم بمتابعة البحث، إن أراد، الاستزادة بمعلومة حيث أن تعريب المصطلحات العلمية لايزال ضعيفاً نوعاَ ما وغير موحدة المصطلحات. ورغم الحرص على البعد الأكاديمي للبحث، حرصت أيضاً أن يكون موجهاَ لكافة القراء وليس فقط للكادر الطبي.

أتمنى أن يكون هذا البحث قد قدم شيئاَ مفيداَ لتعزيز معرفتنا وثقافتنا العامة في مواجهة جائحة كورونا.

محتويات الدراسة:

مقدمة

كيف نشأت عائلة كورونا حسب السنوات

اكتشاف أول فيروس تاجي بشري من تلك العائلة

مجموعة الفيروسات التاجية تصيب الثدييات والطيور

السلاسل الجينية للفيروسات التاجية البشرية: SARS-CoV HCoV-NL63 and HKU1 (Middle-East Respiratory Syndrome) MERS SARS-CoV-2

كيف بدأ ظهور Covid-19 SARS-CoV-2 المسؤول عن جائحة كورونا الحالية؟

ما هو COVID-19؟ المسببات الفيروسية البنية التركيبية الخصائص الوبائية ونمط الانتقال مصدر الانتقال الحضانة معدل الوفيات الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى المظاهر السريرية التشخيص والعلاج



أتمنى أن يكون هذا البحث قد قدم شيئاَ مفيداَ لتعزيز معرفتنا وثقافتنا العامة في مواجهة جائحة كورونا.

لقراءة الدراسة كاملة:

CORONA-2020

المصدر: المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان

الكاتب: الدكتورة لقاء عصام أبو عجيب

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