عملية اغتيال جديدة تشهدها دير الزور عبر مقتل عنصر في “قوات سوريا الديمقراطية” برصاص مجهولين

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” في دير الزور، حيث أقدم ملثمان يستقلان دراجة نارية على اغتيال عنصر في قسد عبر إطلاق النار عليه على طريق بادية رويشد شمال مدينة ديرالزور، ما أدى لمقتله على الفور ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 484 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 158 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 322 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.