بعد مقتل 3 عناصر من الفصائل باستهداف جوي.. منطقة “بوتين – أردوغان” تشهد قصف واستهدافات متبادلة

16 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة لمناطق في قرية الطلحية بلدة تفتناز بريف إدلب الشرقي، في حين جددت قصفها الصاروخي على أماكن في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت الفصائل بالقذائف والرشاشات مناطق نفوذ قوات النظام جنوب إدلب وفي سهل الغاب.

وكان المرصد السوري نشر قبل قليل، أن طائرة مسيرة استهدفت بعد ظهر اليوم الخميس، آلية عسكرية تابعة لـ “جيش النصر” في محور العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى لمقتل 3 عناصر على الأقل وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة، كما استهدفت الطائرة ذاتها آلية عسكرية لتنظيم “حراس الدين” الجهادي في سهل الغاب، ما أدى لسقوط خسائر بشرية أيضاً، فيما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة حول هوية الطائرة المسيرة، فيما إذا كانت روسية أم تابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية.

جدير بالذكر أن الاستهدافات الجوية لطائرات مسيرة ليست الأولى من نوعه منذ دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” حيز التنفيذ قبل 42 يوماً، حيث شهدت المنطقة استهدافات متكررة وخاصة لآليات الفصائل، إلا أن أنها لم تسفر عن أي خسائر بشرية.

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