عراك مسلح بين عناصر من “السلطان مُراد” و “الجبهة الشامية” بريف حلب

16 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتال مسلح بين عناصر من فصيلي “الجبهة الشامية” من جهة، و”السلطان مُراد” من جهة أُخرى في قرية الغندورة بريف حلب الشمالي الشرقي.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن خلاف شخصي بين مواطنين تطور لجلبهم قوات من كلا الفصيلين واندلاع اشتباك مسلح فيما بينهم، أسفر عن إصابة مدني بجروح.

ونشر “المرصد السوري” يوم أمس، أن مواطن قتل مواطن أثناء الاشتباكات اليوم في مدينة جرابلس، فيما أصيب 4 آخرين، جراء سقوط قذيفة هاون في سوق المدينة، نتيجة الاشتباكات بين عناصر الشرطة الموالية لتركيا وعائلة في مدينة جرابلس شمال شرق حلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاقتتال بسبب شجار بين شرطي مرور من عائلة الجوبات مع شخص من عائلة الصوانات، ليتطور إلى تدخل عشائري وفصائلي، فيما لا يزال التوتر مستمرا في المدينة.

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