40 آلية عسكرية تركية تدخل الأراضي السورية نحو نقاط المراقبة المنتشرة في ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، واتجه نحو النقاط التركية في ريف إدلب ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، ويتألف الرتل من نحو 40 آلية تحتوي معدات عسكرية ولوجستية.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2635 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 6040 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.