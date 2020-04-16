شهداء وجرحى إثر قصف قوات النظام لأرياف إدلب وحلب.. وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سهل الغاب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن إثر قصف مدفعي لقوات النظام في الفوج 46، استهدف قرية كفرتعال في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، أصيبت 3 نساء أثناء عملهن في الأراضي الزراعية بالقرب من بلدة تفتناز شرق إدلب، جراء استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة للمنطقة.

وشهدت الساعات الفائتة خلال اليوم الـ42 من وقف إطلاق النار الجديد خروقات متعددة على محاور حلب وإدلب وحماة، فيما تشهد الأجواء تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع فوق محاور سهل الغاب وريف إدلب الغربي.

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة لمناطق في قرية الطلحية بلدة تفتناز بريف إدلب الشرقي، واستهدفت بالصواريخ أماكن في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، بينما استهدفت الفصائل بالقذائف والرشاشات مناطق نفوذ قوات النظام جنوب إدلب وفي سهل الغاب.

وكان المرصد السوري رصد، قبل ساعات، مقتل 3 عناصر من الفصائل المقاتلة وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة، في سهل الغاب، جراء استهداف آلياتهم بقنابل من طائرة مسيرة مجهولة.

كما استهدفت الطائرة ذاتها آلية عسكرية لتنظيم “حراس الدين” الجهادي في المنطقة ذاتها.