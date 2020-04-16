المرصد السوري لحقوق الانسان: قتلى وجرحى بينهم جنود أتراك بانفجارة سيارة مفخخة في قرية الأهراس بشمال شرق سوريا

لقي عناصر من الجيش التركي والفصائل الموالية له في سوريا حتفهم، اليوم الخميس؛ جراء انفجار سيارة مفخخة، في قرية “أهراس” في منطقة المناجير، الواقعة في ريف رأس العين، شمال شرق سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار خلّف قتلى وجرحى بينهم جنود أتراك.

وأضاف المرصد أن الانفجار نتج عن آلية مفخخة استهدفت القوات التركية وإحدى الفصائل الموالية لها.

يشار إلى أن المرصد كان أكد قبل أيام سماع دوي انفجار عنيف في بلدة مبروكة غرب رأس العين، ناتج عن سيارة مفخخة أيضا استهدفت حينها حاجزا أمنيا لفصيل يعرف باسم “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف العناصر.

المصدر:rt