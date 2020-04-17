بعد استهدافات جوية وبرية مكثفة تسببت بخسائر بشرية يوم أمس.. الهدوء الحذر يعود إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

عاد الهدوء الحذر ليسيطر على منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 43 على التوالي، وذلك عقب خروقات كثيرة شهدتها المنطقة خلال يوم أمس تسبب بسقوط خسائر بشرية، حيث كان المرصد السوري وثق مقتل 3 عناصر من الفصائل المقاتلة وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة، في سهل الغاب، جراء استهداف آلياتهم بقنابل من طائرة مسيرة مجهولة.

كما استشهد مواطن إثر قصف مدفعي لقوات النظام في الفوج 46، استهدف قرية كفرتعال في ريف حلب الغربي، و أصيبت 3 نساء أثناء عملهن في الأراضي الزراعية بالقرب من بلدة تفتناز شرق إدلب، جراء استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة للمنطقة.

في حين كانت قوات النظام قد قصفت يوم أمس مناطق في آفس وكنصفرة وكفرعويد والفطيرةومجازر والصالحية وفليفل في ريف إدلب، وقريتي كفر تعال والقصر غرب حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.