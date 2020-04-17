القوات التركية والفصائل الموالية لها تنفذ قصفاً مكثفاً على قرى واقعة بريف أبو رأسين (زركان)

17 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق في قريتي دادا عبدال وباب الفرج وقرى أخرى واقعة بريف بلدة أبو رأسين (زركان) شمال الحسكة، ما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات مواطنين، دون معلومات عن خسائر بشرية، يذكر أن القرى تلك قد نزح غالبية سكانها جراء القصف المتكرر من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وكان المرصد السوري رصد مطلع الشهر الجاري، إصابة 4 مواطنين من عائلة واحدة جراء قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية ربيعات في ريف أبو راسين، كما كانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت حينها، بلدة زركان وقرية محرمل في ريف أبو راسين، حيث سقطت القذائف على منازل المدنيين هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن

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