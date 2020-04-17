بعد تسلل مقاتلين موالين لتركيا إلى البلدة.. إحراق آليات تابعة لقوات النظام وانفجار قنبلة في عين عيسى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دوي انفجار ضرب بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الرقة الشمالي، ناجم عن قنبلة انفجرت بالبلدة مساء أمس، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما شهدت البلدة حادثة أخرى بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، تمثلت بإحراق مجهولين لسيارتين عسكريتين تابعتين لقوات النظام في حي الصناعة بالبلدة.

يذكر أن 5 من المقاتلين الموالين لتركيا تسللوا إلى بلدة عين عيسى شمال الرقة يوم أمس الأول، حيث تمكنت قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على أحدهم، فيما لم يتمكنوا من القبض على الآخرين حتى اللحظة، ويرجح أن المتسليين هم من ألقوا القنبلة وأحرقوا آليات قوات النظام.