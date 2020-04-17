مسلحان يستقلان دراجة نارية يقتلان عنصر سابق في “قوات سوريا الديمقراطية” شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في ظل الفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور. رصد “المرصد السوري” عملية اغتيال طالت عنصر سابق في قوات سوريا الديمقراطية، حيث أطلق مسلحان مجهولان يستقلان دارجة نارية النار عليه، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وأردوه قتيلا، ولاذوا بالفرار.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 484 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 158 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 323 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.