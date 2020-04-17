خلال فترة حظر التجوال.. سرقات بالجملة تطال عشرات المحال التجارية في غوطة دمشق الشرقية

لازالت عمليات السرقة التي تطال المحال التجارية في الغوطة الشرقية، مستمرة بشكل كبير خلال فترة حظر التجوال المفروضة من قبل حكومة النظام السوري.

وفي سياق ذلك، أبلغت مصادر أهلية “المرصد السوري”، أن مدينة دوما شهدت خلال فترة حظر التجوال عشرات حالات السرقة للمحال التجارية الواقعة في شارع الجلاء وقرب المسجد الكبير، حيثُ تجري عمليات السرقة بشكل شبه يومي منذُ بدء تطبيق قرار حظر التجوال للحد من انتشار فيروس “كوفيد – 19” المستجد في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، كما شهدت مدينتي حرستا ومسرابا أيضا حوادث مشابهة لذلك خلال فترة حظر التجوال، حيث سجّلت عشرات حالات السرقة التي طالت المحال التجارية خلال فترة حظر التجوال أيضا، وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن عددا من أصحاب المحال التجارية في مختلف مناطق الغوطة الشرقية، باتوا يباتون ضمن محالهم خوفا من سرقتها وفقدان مصدر رزقهم.

وكان “المرصد السوري”، قد نشر في 30 مارس المنصرم، أن أصحاب المحال التجارية في السوق الطويل وحي الدباغة بمدينة حماة استفاقوا على عمليات سرقة واسعة طالت أكثر من 20 محلاً لبيع الملابس والأدوات المنزلية، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” جرت عملية السرقة في الوقت الذي كان فيه الأهالي ضمن منازلهم تنفيذاً لقرار حظر التجول الذي أقرته سلطات “النظام السوري” في إطار التدابير التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” في البلاد. وجدير بالذكر أن قرار “النظام السوري” بحظر التجوال يُستثنى منه عناصر “القوات المسلحة” على حد وصفه، مما يرجح أن تكون عملية السرقة حصلت على أيدي قواته أو القوات الرديفة والموالية له كونهم الوحيدين القادرين على التحرك في عموم البلاد في ظل حظر التجوال.