“الأسايش” تتهم “الدفاع الوطني” باستهداف موقعاً لها في مدينة القامشلي

اتهمت قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، قوات “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام باستهداف إحدى نقاطها في مدينة القامشلي بريف الحسكة. وجاء ذلك عبر بيان حصل “المرصد السوري”، على نسخة منه وجاء فيه: أن عناصر ينتمون لميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة للنظام السوري ألقوا قنبلتين يدويتين مساء أمس، الخميس 16 من نيسان، على إحدى نقاط تفتيش “أسايش” في القامشلي.

وأوضح البيان أن قنبلة انفجرت وتم تعطيل الثانية، مشيرًا إلى أن الأضرار اقتصرت على المادية، وأنه تم تمشيط المنطقة تحسبًا لوجود أي أجسام خطيرة أو متفجرة استخدمها عناصر الميليشيا.

ونشر “المرصد السوري”، مساء الأمس، أن مجهولون ألقوا قنبلة صوتية على حاجز لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، بالقرب حارة طي جنوب مدينة القامشلي، فيما سمع أصوات إطلاق نار بعد الانفجار مباشرةً، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية