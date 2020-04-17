قوات النظام تجدد خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتقصف قرية في ريف إدلب الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عصر اليوم الجمعة، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على قرية الصالحية بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين – أردوغان”.

وكان المرصد السوري أشار صباح اليوم، إلى أن الهدوء الحذر عاد ليسيطر على منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 43 على التوالي، وذلك عقب خروقات كثيرة شهدتها المنطقة خلال يوم أمس تسبب بسقوط خسائر بشرية، حيث كان المرصد السوري وثق مقتل 3 عناصر من الفصائل المقاتلة وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة، في سهل الغاب، جراء استهداف آلياتهم بقنابل من طائرة مسيرة مجهولة.

كما استشهد مواطن إثر قصف مدفعي لقوات النظام في الفوج 46، استهدف قرية كفرتعال في ريف حلب الغربي، و أصيبت 3 نساء أثناء عملهن في الأراضي الزراعية بالقرب من بلدة تفتناز شرق إدلب، جراء استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة للمنطقة.