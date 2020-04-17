ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء “كورونا”.. الحكومة المؤقتة تفرض حظرا للتجول في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب 

17 أبريل,2020
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أصدرت الحكومة السورية المؤقتة قرارا يقضي بتطبيق حظر التجول لمن تقل أعمارهم عن 12 سنة و تزيد عن 65 سنة.

وتضمن القرار إيقاف حركة العبور للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين المدن الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في شمال حلب وضبط حركة المواطنين والعاملين في المجال الإنساني والموظفين الملزمين بالعمل، ومراعاة الأشخاص المحتاجين للعلاج أو حضور جنازة الأقارب، شريطة حصولهم على وثيقة إذن سفر من قبل المجلس المحلي.
ويتضمن القرار إغلاق أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي والعمل على إلزام الموظفين و البائعين و الأشخاص القادمين للتسوق ارتداء الكمامات والقفازات ، ومراعاة ترك مسافة بين المواطنين  في الساحات و الشوارع.
في سياق ذلك، يستمر تعليق الدوام في المدارس و المعاهد الشرعية لغاية 29/4/2020 مع استمرار تعليم الطلبة عن بعد.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء “كورونا” وحفاظا على سلامة المواطنين.

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