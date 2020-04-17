تزامنا مع اشتباكات في ريف معرة النعمان.. قوات النظام تقصف ريف إدلب الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الفصائل الجهادية والإسلامية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محور قرية الرويحة في ريف معرة النعمان، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما استهدفت قوات النظام المتمركزة في مدينة سراقب كل من بلدة النيرب وآفس شرق مدينة إدلب، بينما جددت قوات النظام قصفها على قرية الصالحية في ريف إدلب.

فيما عدا ذلك يتواصل الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” خلال اليوم الـ43 من وقف إطلاق النار الجديد.