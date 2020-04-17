المرصد السوري لحقوق الانسان:عشرات السرقات في الغوطة الشرقية أثناء حظر التجول

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المحال التجارية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، تعرضت لسرقات بالجملة، خلال فترة حظر التجوال، وفي إطار الاجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا.

ونقل المرصد عن مصارد “أهلية” أن مدينة دوما شهدت خلال فترة حظر التجوال عشرات حالات السرقة للمحال التجارية الواقعة في شارع الجلاء وقرب المسجد الكبير، حيثُ تجري عمليات السرقة بشكل شبه يومي منذُ بدء تطبيق قرار حظر التجوال للحد من الوباء.

كما شهدت مدينتي حرستا ومسرابا أيضا حوادث مشابهة لذلك خلال فترة حظر التجوال، حيث سجّلت عشرات حالات السرقة التي طالت المحال التجارية خلال فترة حظر التجوال أيضا، وبحسب المرصد، فإن عددا من أصحاب المحال التجارية في مختلف مناطق الغوطة الشرقية، باتوا يباتون ضمن محالهم خوفا من سرقتها وفقدان مصدر رزقهم.

المصدر:اوغاريت بوست