القوات الروسية تتواسط لاستعادة جثتين لعنصرين في “قسد”.. وارتفاع الخسائر البشرية خلال الاشتباكات على محاور “زركان” إلى 9 

قتل عنصران من قوات “قسد” أثناء تنفيذهما محاولة تسلل فاشلة على إحدى النقاط التركية في باب الفرج بالقرب من بلدة أبو راسين “زركان” في ريف الحسكة، فيما احتجزت الفصائل الموالية لتركيا جثتيهما.

كما جرى قصف متبادل بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات “قسد” من جهة أخرى في المنطقة.

في سياق ذلك، تمكنت القوات الروسية من التواسط لدى الأتراك واستعادة جثتيهما مساء اليوم.

ووثق المرصد السوري مقتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة 16 أبريل/نيسان.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفا صاروخيا مكثفا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق في قريتي دادا عبدال والنقطة التركية في باب الفرج وقرى أخرى واقعة بريف بلدة أبو رأسين (زركان) شمال الحسكة، ما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات مواطنين، دون معلومات عن خسائر بشرية، يذكر أن القرى تلك قد نزح غالبية سكانها جراء القصف المتكرر من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها.