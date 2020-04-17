على خلفية تحقيقاتها في انفجار آلية مفخخة.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل وتعذب نحو 40 مواطنا من قرية “أهراس” 

17 أبريل,2020
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اعتقلت الفصائل الموالية لتركيا، نحو 40 مواطنا من قرية أهراس بتهمة ارتباطهم  بقوات “قسد” والوقوف خلف تفجير آلية مفخخة أمس، كما جري تعذيب المعتقلين من قبل الفصائل الموالية لتركيا بمختلف أنواع التعذيب.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح أمس، انفجار عنيف ضرب قرية أهراس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ضمن منطقة المناجير التابعة لريف رأس العين (سري كانييه) شمال الحسكة، تبين أنه ناجم عن آلية مفخخة استهدفت القوات التركية وأحد الفصائل الموالية لها، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم جنود أتراك.

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