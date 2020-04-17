هيئة تحرير الشام تحضر لافتتاح معبر يربط مناطقها مع قوات النظام في ريف إدلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه يجري التحضير لافتتاح معبر تجاري بين هيئة تحرير الشام وقوات النظام بالقرب من مدينة سراقب على طريق “m4” شرق إدلب.

وتعاني المناطق التي تديرها تحرير الشام و”حكومة الإنقاذ” من ارتفاع أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية، فيما سيساهم المعبر في ارتفاعها أكثر بسبب زيادة الطلب، في حين يرفد النظام بالسلع الاستهلاكية والعملات الأجنبية.

في سياق ذلك، رصد المرصد السوري استياء أهالي وسكان إدلب وريفها من افتتاح المعبر الذي يعتبر اعترافا ضمنيا بسيادة النظام على المنطقة التي احتلها خلال سنة من المعارك.

وجاء فتح المعبر ردا على مناشدات المواطنين بإغلاق جميع المعابر مع مناطق سيطرة النظام بعد تفشي وباء “كورونا” في مناطقهم.