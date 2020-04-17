المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل الموالية لانقرة تجند الاطفال وتزج بهم في معاركها ضد قسد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، أن الفصائل الموالية لتركيا تستعين بالأطفال في عمليات انتحارية ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.

وبحسب المرصد فأن الفصائل الموالية لتركيا، أرسلت طفلين يبلغان عمرهما أقل من 15 عاماً متنكرين في زي رعاة أغنام، لتنفيذ عملية تفجير في تجمعات عسكرية “لقسد” في قرية “الكالطة” غرب مدينة تل أبيض، فيما فجر أحد الأطفال نفسه قبل وصول نقاط “قسد”، ما تسبب بإصابة الطفل الآخر بجروح.

وذكر المرصد أن الأطفال يتعرضون للخطر في النزاعات المسلحة على الرغم من الحماية التي منحها القانون الدولي لهم، قسم منهم يقاتلون على الخطوط الأمامية، حيث إن آلاف الأطفال تم تجنيدهم منذ بداية الحرب على يد الحكومة السورية وتنظيم “داعش” وباقي الفصائل العاملة على الأراضي السورية، وبالرغم من اتفاقيات الحماية الدولية إلا أن الأطفال ما يزالون يتعرضون للاستغلال. حسب المرصد

المصدر:العرب